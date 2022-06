Stiri pe aceeasi tema

O vulpe care scormonea prin gunoaie in cautare de resturi de mancare a provocat panica și uimire, in aceasta seara, in zona centrala a municipiului Bacau. Lumea era speriata de posibilitatea ca animalul sa fie bolnav, dar erau și unele opinii cum ca de ce doar Londra sa aiba vulpi iar Bacaul nu…

O vulpe a fost filmata in aceasta seara, intr-o zona centrala a municipiului Bacau. Mai mulți trecatori au filmat animalul și s-au amuzat pe seama situației. „Cumatra" s-a plimbat pe Aleea Parcului, unde s-a infruptat din gunoaiele de pe jos.

- Au fost din nou demonstratii de solidaritate cu Ucraina peste tot, dupa ce in urma cu cateva zile, presedintele Zelenski a cerut lumii intregi sa iasa in strada, la proteste impotriva razboiului. S-au mobilizat britanicii, suedezii, cehii la apelul ucrainenilor, dar si al rusilor care traiesc in strainatate.…

- Mai multe victime ce au avut dificultați de respirație au fost tratate de serviciul de ambulanța din capitala UK miercuri (23 martie) dupa o scurgere a unei cantitați mari de clor la centrul acvatic al Parcului Olimpic Queen Elizabeth, din Londra, au declarat serviciile de urgența. Brigada de Pompieri…

- Pretul barilului de petrol Brent cu furnizare in mai a urcat vineri pe piata futures din Londra la 109,54 dolari, in crestere cu 2,46% fata de cotatia de la inchiderea sedintei de joi, fiind influentat de situatia din Ucraina, relateaza agentia EFE. Pretul petrolului din Marea Nordului, de referinta…

- Boris Johnson și Evgeni Lebedev sunt prieteni de cand britanicul a devenit primar al Londrei in 2008. In 2010, Lebedev a devenit și el britanic cu acte in regula, dupa ce primit cetațenia. Premierul Regatului Unit este de parere ca regimul de la Kremlin s-a agațat de aceasta veche poveste, pentru ca…

- Casele oligarhilor sancționați ar putea fi folosite pentru a gazdui refugiați din cauza razboiului din Ucraina, afirma un ministru britanic, citat de BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Robert ”Woody” Johnson, proprietarul clubului de fotbal american New York Jets, se pregatește sa depuna o oferta pentru a cumpara clubul londonez de fotbal Chelsea, deținut de Roman Abramovici. Oligarhul rus vrea sa-și lichideze afacerile din Marea Britanie, inclusiv proprietatea asupra actualei deținatoare…