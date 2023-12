Stiri pe aceeasi tema

- O prezentatoare de știri BBC a fost surprinsa aratand degetul mijlociu la inceputul unei transmisii live. Ulterior, Maryam Moshiri și-a cerut scuze public și a venit cu explicații pentru gestul deplasat.

- France will ban smoking on all beaches, in public parks, forests and some other public areas as part of a national anti-tobacco plan presented by the health minister on Tuesday, according to AP News. Tobacco products cause 75,000 avoidable deaths a year in France, Minister of Health and Prevention Aurelien…

- The top European Union court ruled on Tuesday that public authorities in member states can prohibit employees from wearing signs of religious belief, such as an Islamic head scarf, in the latest decision on an issue that has divided Europe for years, according to Reuters. The case came to the Court…

- Daniil Medvedev (27 de ani, #3 ATP) a fost din nou in centrul unui scandal cu spectatorii din arena. Tenismanul rus a fost huiduit din tribuna in timpul meciului pierdut cu Grigor Dimitrov (32 de ani, #17 ATP), scor 3-6, 7-6(4), 6-7(2). La ieșirea din stadion, Medvedev a fost surprins in timp ce arata…

- Atacul surpriza al Hamas asupra Israelului, la cea de-a 50-a aniversare a razboiului de Yom Kippur, va fi tinut minte veacuri de-acum incolo ca un esec al serviciilor israeliene de informatii, scrie in „The Observer” Peter Beaumont, fost corespondent la Ierusalim al cotidianului „The Guardian”. In decurs…