VIDEO – O noua lovitura Rise Project. Milioane de masti ajung in spitale prin intermediul clanurilor de interlopi

- "Sanatatea ta este in mainile unor sindicate interlope. Am negociat incognito cu Clanul Camatarilor, la mijlocul starii de urgența, ca sa cumparam un milion de maști de la o grupare din China Town. Nu e un caz izolat. Așa am penetrat un fenomen de proporții continentale. Crima organizata opereaza…

- In 2019, UNICEF a achiziționat bunuri și servicii in valoare de 3,826 de miliarde de dolari, un nivel record, pentru copiii din 150 de țari și a asigurat guvernelor și donatorilor economii de 363,3 milioane de dolari prin valorificarea puterii sale de cumparare și a abordarilor privind achizițiile strategice,…

- Romanii cu venituri mici vor primi gratuit 30 de masti de protectie pe luna. Legea a fost votata miercuri de Camera Deputatilor și va merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Au fost 224 de voturi „pentru”, 64 „impotriva” si trei abtineri, transmite digi24.ro. Cine va primi maști gratis Articolul…

- O femeie din Valcea și-a ucis propria mama, dupa ce a strans-o de gat cu sange rece. Aceasta nu mai suporta boala mamei sale și nici presiunea din familie, dupa cum chiar ea le-a povestit oamenilor legii, despre fapta sa. Potrivit informațiilor oferite de voceavalcii.ro, femeia le-a marturisit oamenilor…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a declarat joi seara ca s-a aprobat OUG-ul privind acordarea gratuita de maști catre persoanele defavorizate. Se vor acorda 50 de maști de persoana pentru o perioada de doua luni. ”In urma modificarii in Parlament a hotararii de guvern privind starea de alerta, am adoptat…

- Hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența care reglementeaza starea de alerta prevede o serie de masuri care trebuie luate de oameni, dar și de interdicții. Una dintre acestea, ieșirea din loalitate, cu unele mici excepții care trebuie musai dovedite. Hotararea nu prevede amenzi, chiar…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi, ca situatia incepe sa fie "relativ" buna in Romania din punct de vedere al asigurarii materialelor si echipamentelor necesare in lupta contra COVID-19, precizand ca, in ultimele zile, au ajuns in tara aproximativ patru milioane de masti FFP 2 si FFP 3 care vor…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat luni ca starea de urgența, impusa pentru combaterea pandemiei de coronavirus, se va prelungi cu o luna. Șeful statului a precizat ca Romania nu a ajuns inca la varful epidemiei și nu este acum „momentul sa ne relaxam”. Klaus Iohannis a anunțat și „o vesta buna”:…