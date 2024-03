Stiri pe aceeasi tema

- O serie de lovituri aeriene israeliene au avut in cursul noptii de duminica spre luni la Rafah, un oras din Fasia Gaza la frontiera cu Egiptul, care au facut 52 de morti, potrivit unui bilant al Ministerului Sanatatii al miscarii islamiste Hamas, aflat la putere in Gaza, relateaza AFP. Aceste lovituri…

- Sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, a avertizat sambata impotriva unei eventuale ofensive a armatei israeliene la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, apreciind ca aceasta ar echivala cu „o catastrofa umanitara anuntata”, relateaza AFP.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele…

- Agențiile internaționale de presa relateaza din surse directe ca, in aceste zile, aviația israeliana și-a intensificat bombardamentele in cartierele orașului Rafah, situat la extremitatea de sud a Fașiei Gaza. Concomitent, Israelul pregatește evacuarea orașului unde s-au refugiat palestinieni inainte…

- Armata israeliana a bombardat joi, 8 februarie, zone din orașul sudic Rafah, aflat la granița Fașiei Gaza cu Egiptul și unde s-a refugiat mare parte din populația teritoriului, relateaza Reuters și The Guardian. Atacurile au loc la o zi dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins o propunere…

- Fasia Gaza a devenit un "loc al mortii nelocuibil", in urma noilor lovituri israeliene de sambata, avertizeaza Natiunile Unite, dupa aproape trei luni de un razboi neincetat intre Israel si Hamas care ar putea incendia regiunea.Potrivit jurnalistilor de la AFP, atacuri israeliene au fost lansate…

- Forțele de aparare israeliene au pierdut 105 persoane ucise in luptele cu mișcarea radicala palestiniana Hamas in Fașia Gaza de la inceputul operațiunii terestre. Armata a raportat moartea unui rezervist care a fost ranit pe 20 noiembrie. Numarul soldaților uciși in timpul operațiunii terestre a ajuns…

- Orașul Khan Yunis din sudul Fașiei a fost inconjurat, iar acolo se dau lupte grele, a anunțat miercuri armata israeliana, precizand ca a spart apararea Hamas atat in nordul, cat și in sudul enclavei. Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat ca locuința liderului Hamas din Gaza a fost incercuita de trupele…

- Tancurile armatei israeliene se indreapta miercuri spre centrul orașului Khan Younis dupa ce noaptea trecuta aviația israeliana a bombardat zona neincetat pentru a face loc trupelor de la sol.Armata israeliana considera Khan Younis un bastion cheie al Hamas, unde ar putea fi staționați mulți lideri…