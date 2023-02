Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a instalat trei statii seismice si cinci GPS in localitatile Lelesti, Runcu, Pestisani si Baltisoara, dupa cutremurul de marti cu magnitudinea de 5,7 din judetul Gorj. Scopul celor trei stații, care vin in completarea celor…

- In ziua de 15.02.2023, 23:28:28 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 15 km, anunța Institutul Național de Fizica a Pamantului.Cutremurul s-a produs la 104km NV de Craiova, 107km SV de Sibiu, 139km V de Pitesti, 165km SE de Timisoara, 184km…

- Mircea Radulian, cercetator științific la Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a declarat marți, 14 februarie, la Digi 24, ca seismele inregistrate in ultimele doua zile in zona Olteniei, cu magnitudini de 5,2 și 5,7, sunt cele mai mari produse vreodata in aceasta…

