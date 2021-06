VIDEO O adolescentă este în stare critică. A fost lovită pe trecerea de pietoni de un șofer care băuse înainte de cursă O minora de 15 ani a fost lovita pe trecerea de pietoni de un sofer baut. Fata este ventilata mecanic și este in stare critica, spun medicii. Accidentul a avut loc in Iași pe o artera intens circulata. Exista imagini pe care Primaria Iași le-a pus la dispoziție Poliției in care se vede cum șoferul […] The post VIDEO O adolescenta este in stare critica. A fost lovita pe trecerea de pietoni de un șofer care bause inainte de cursa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

