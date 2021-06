VIDEO Noul film al regizorului Pedro Almodovar, ''Madres paralelas'', va fi lansat pe 10 septembrie

Regizorul spaniol Pedro Almodovar a anuntat joi ca cel mai recent film al lui, "Madres paralelas", in care joaca actritele Penelope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde si Aitana Sanchez Gijon, va fi lansat in cinematografele spaniole in data de 10 septembrie, relateaza EFE. Cu un scenariu scris de insusi Almodovar, filmul "Madres paralelas" le mai are in distributie pe actritele Rossy de Palma si Julieta Serrano. Filmarile, care au avut loc la Madrid si in imprejurimile acestui oras, s-au incheiat in mai anul acesta. Produs de studioul El Deseo, cu participarea televiziunii nationale spaniole RTVE…