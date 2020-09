Stiri pe aceeasi tema

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko a declarat ca este posibil sa fi ramas in fruntea statului putin prea mult, dar a spus ca este singura persoana capabila sa protejeze tara pentru moment, relateaza marti agentiile ruse de stiri preluate de Reuters. "Da, este posibil sa fi ramas putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a contactat telefonic duminica pe omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko pentru a-l felicita cu ziua de nastere si a-l invita intr-o vizita la Moscova, o dovada de sprijin din partea Kremlinului, in timp ce mii de protestatari au iesit din nou pe strazile din centrul…

- Mii de femei au ieșit sambata in capitala Belarusului pentru a-i cere președintelui Alexandr Lukașenko sa faca un pas in spate. Femeile au inaintat in marș, pe strazile din Minsk, avand flori și baloane, relateaza Reuters . Președintele Alexandr Lukașenko neaga acuzațiile opoziției potrivit carora a…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri ca a convenit cu omologul sau rus Vladimir Putin ca tarile lor si-ar putea uni trupele in cazul unei amenintari dinspre Occident, a relatat agentia de presa BelTA, citata de Reuters preluat de agerpres.Vezi și: O eleva de 10 refuza…

- Uniunea Europeana va trebui sa creasca presiunea pe care o exercita asupra presedintelui din Belarus, Aleksandr Lukasenko, reprimarea brutala a unor manifestanti pasnici nefiind acceptabila in Europa de astazi, a afirmat joi ministrul german de externe, Heiko Maas, transmit Reuters si dpa. Seful diplomatiei…

- Presedintele statului Belarus, Aleksandr Lukasenko, a declarat marti ca a fost infectat cu noul coronavirus, dar ca nu a avut niciun fel de simptome si deja s-a vindecat, relateaza agentia de stiri BELTA, preluata de Reuters.știre in curs de actualizare