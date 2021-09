Numeroase focuri de arma au fost auzite marți în Kabul, talibanii încercând sa suprime protestele izbucnite împotriva lor în capitala afgana, relateaza Euronews.



Talibanii au deschis focul pentru a dispersa mulțimile și le-au spus jurnaliștilor acreditați sa nu mai filmeze.





Moment before Taliban started firing to disperse protest. They told journalists to stop filming and went in. Unclear if there are casualties, but there was heavy gunfire for about 10 minutes non stop. Street eerily silent now. pic.twitter.com/ki2FWxoRKZ

— Anelise Borges…