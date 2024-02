(VIDEO) Ni s-a surpat un pod provizoriu

Stiri pe aceeasi tema

- Podul provizoriu creat peste DN 2H, in localitatea Milisauti, judetul Suceava, s-a surpat in cursul noptii trecute din cauza cresterii debitului pe raul Suceava, a informat, miercuri, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Circulatia rutiera este deviata pe rute ocolitoare. ”Raman…

- Traficul pe DN 7, intre Orastie si Aurel Vlaicu, se desfasoara cu dificultate din cauza precipitatiilor abundente inregistrate in ultimele ore, a transmis, marti, ISU Hunedoara. Presedintele Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta a dispus inchiderea coborarii de pe autostrada A1, in zona localitatii…

- In județele Bistrița-Nasaud, Maramureș și Suceava ninge viscolit, cu depunere de zapada pe șosea. Ninge viscolit li pe Autostrada A1 Sibiu – Deva. Din cauza vantului, sunt suspendate manevrele in toate porturile de la Marea Neagra.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in data de 16.12.2023, in intervalul orar 18:00 22:00, circulatia rutiera va fi inchisa pe DN 2, intre intersectia cu DJ 209D loc. Darmanesti si intersectia cu DN 29C localitatea Siret . Masura este luata in vederea asigurarii…

- Mai multe mașini au ramas blocate pe DN 17, in localitatea Paltinoasa, din cauza zapezii. Centrul Infotrafic transmite, sambata, ca este zapada depusa pe carosabil si ninge in continuare, potrivit News.ro.„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 17, intre…

- Parapetul montat pentru a limita intrarea vehiculelor grele pe podul provizoriu de la Milișauți a fost impins in albia raului Suceava, pe timp de noapte. Autorii au acționat cu un utilaj greu, dand la o parte parapetul și distrugand indicatoarele rutiere, deranjați ca nu pot trece cu mașinile ...