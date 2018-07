Stiri pe aceeasi tema

- Serviciului online Netflix i-a fost cerut, intr-o petitie depusa la Inalta Curte de Justitie din New Delhi, sa stearga anumite „scene jignitoare” si remarci facute la adresa prim-ministrului Rajiv Gandhi in serialul „Sacred Games”, productie originala a platformei

- Un politician din India a actionat in judecata serviciul de streaming Netflix solicitand eliminarea unor ''scene ofensatoare'' si a comentariilor insultatoare la adresa fostului prim-ministru Rajiv Gandhi, care apare in prima productie indiana originala a companiei, potrivit Reuters.…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat luni componenta noului guvern, la cateva ore dupa ce a depus juramantul, pentru un nou mandat de cinci ani cu puteri sporite conform noii Constitutii, informeaza AFP, DPA si Reuters.In cabinetul de 16 ministri nu mai exista functia de premier.…

- Noul premier al Italiei, Giuseppe Conte, a declarat vineri ca este de acord cu ideea presedintelui american Donald Trump privind reintegrarea Rusiei in Grupul tarilor puternic industrializate, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fondul care administreaza averea cantaretului Michael Jackson a dat in judecata miercuri postul de televiziune ABC, pe care il acuza ca a difuzat saptamana trecuta un documentar despre ultimele zile din viata "regelui muzicii pop", in care au fost utilizate cantece si videoclipuri ale artistului fara…

- DIN CUPRINS Cum decurge viața sa in Costa Rica Ce afacere se gandește sa inițieze Planurile pe care le are dupa revenirea in Romania Cu o carioca pe paharul alb de cafea, tanara cu șort verde ii scrie "Elena", fara s-o mai intrebe cum o cheama. Femeia cu ochelari de soare este o obișnuita a locului.…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a acordat oficial miercuri mandatul de premier lui Giuseppe Conte, nominalizat ca sef al guvernului de coalitia formata din partidul Lega, de extrema dreapta, si Miscarea 5 Stele (M5S), informeaza Reuters.

- Liderul protestelor din Armenia, Nikol Pashinyan, a spus vineri ca opoziția va boicota cel mai probabil orice alegeri parlamentare daca Parlamentul nu il numește premier interimar saptamana viitoare, relateaza Reuters.