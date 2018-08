Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Lis se deplaseaza din ce in ce mai greu, motriv pentru care nu mai poate participa la evenimentele mondene, alaturi de soția lui, așa cum o facea inainte. Oana Lis a fost invitata in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde a vorbit despre perioada grea prin care trece, din cauza problemelor…

- Mii de vedete din intreaga lume sunt in doliu, dupE ce ~regina muzicii soul, Aretha Franklin, s-a stins din via:E. Pe re:elele de socializare, curg numeroase mesaje de regrete "i condolean:e, care i:i fac pielea de gEinE!

- Lacrimile nu mai contenesc pentru tanEra poli:istE care s-a sinucis, dar "i pentru copilul sEu de numai "ase luni, cEruia a ales sE-i ia via:a cu un pistol. Mai mult, Adela LepEdat, poli:ista criminalE din Gorj "i-a impu"cat mortal "i mama, care venise in vizitE la ea, duminicE.

- Ion Manole, tatal Madalinei Manole, a facut noi declarații despre momentul in care celebra lui fiica s-a stins din viața și despre cum au decurs lucrurile ulterior. S-au implinit opt ani de la dispariția celei care a fost cantareața Madalina Manole . Artista a decedat in 14 iulie 2010, chiar in ziua…

- Laurette a explicat cu ce anume a ramas dupa casnicia pe care a avut-o cu Ciprian Nistor. Luna trecuta, Laurette a divorțat de Ciprian Nistor , cel care i-a fost partener de viața. Laurette, mama a unei fetițe , a explicat, la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, cu ce anume a ramas de pe urma…

- Nea Marin a vorbit miercuri in cadrul emisiunii "Agentia VIP" de la Antena Stars despre intamplarile si noutatile din noul sezon al emisiunii sale. Artistul a facut mai multe dezvaluiri despre sicanele dintre el si Liviu Varciu si despre lucrurile din aceasta editie de care nu a mai avut parte pana…

- Un luptator de MMA care s-a batut in cușca cu Tristan Tate, iubitul Biancai Dragușanu, a facut declarații despre acesta. Tristan Tate, noul iubit al Biancai Dragușanu , este mare pasionat de sport. Tristan Tate este campion la kickboxing . Are doua centuri. Si cum nu a putut renunta la microbul acestui…

- Averea impresionanta care i-a ramas Oanei Zavoranu dupa moartea mamei sale, Marioara Zavoranu. Vedeta a facut marturisiri uimitoare in cadrul emisunii de la Antena Stars. “A aflat ca ei pandeau sa moara ea, pentru ca ei erau convinși ca va muri, și sa faca o marire de capital ca sa o lase fara absolut…