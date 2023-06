Liderul opoziției Alexei Navalny, incarcerat, a aparut in fața unui tribunal rus pentru a se apara de noi acuzații de extremism care i-ar putea prelungi cu zeci de ani pedeapsa cu inchisoarea. Audierea a avut loc la colonia penala IK-6 din Melekhovo, la aproximativ 235 km est de Moscova, unde Navalny executa deja o pedeapsa totala de 11 ani și jumatate. Susținatorii sai acuza autoritațile ruse ca incearca sa il intimideze in inchisoare pentru a-i reduce la tacere criticile la adresa președintelui Vladimir Putin, lucru pe care Kremlinul il neaga. Jurnaliștii nu au fost admiși in sala de judecata,…