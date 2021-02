Politia din Yangon, cel mai mare oras din Myanmar, a tras cu gloante de cauciuc si a facut arestari sâmbata în mai multe locuri unde oamenii se adunau sa protesteze împotriva juntei, au relatat martori în social media, potrivit dpa si Reuters.

Interventii similare ale fortelor de ordine au fost semnalate si în alte orase.



Video of police firing and advancing on protesters on Bagayar Road in Sanchaung this morning. Police fired tear gas and are making multiple arrests. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/cOwChOuUq1