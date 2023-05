Mult asteptatul „Gardienii Galaxiei: Volumul 3” ruleaza in avanpremiera la Happy Cinema Focsani. Grupul nostru favorit de neadaptați arata puțin diferit acum. Peter Quill, inca tulburat de pierderea Gamorei, trebuie sa-și regrupeze echipa pentru a apara Universul și pentru a-l proteja pe unul dintre ei. O misiune care, daca nu este finalizata cu succes, ar […] Articolul VIDEO: Mult asteptatul „Gardienii Galaxiei: Volumul 3”, in avanpremiera la Happy Cinema Focsani apare prima data in Monitorul de Vrancea .