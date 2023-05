Moscova a revendicat sambata seara cucerirea completa a orasului Bahmut, epicentrul luptelor din estul Ucrainei si scena celei mai lungi si sangeroase batalii din tara de la asaltul rusesc din februarie 2022, potrivit AFP. Anuntul Moscovei a urmat celui facut de liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin. Informația a fost respinsa de armata ucraineana, […] The post VIDEO. Moscova revendica cucerirea orașului Bahmut. Zelenski pare sa confirme informația appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .