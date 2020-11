Frumoase imagini au fost surprinse in Parcul Național Munții Rodnei. Un urs brun a ieșit la plimbare, probabil sa se ”dezmorțeasca” puțin inainte de a merge in culcuș…la hibernare. Un video de cateva secunde a oferit niște imagini atat de așteptate de iubitorii de fauna din munți. Nu se reușise nicicum prinderea pe camere a unui urs in Parcul Național Munții Rodnei, ca și cum le-ar fi evitat in mod intenționat. Acum, cand se pregatesc de hibernare, un urs brun s-a plimbat agale, dezmorțindu-și parca picioarele, inainte de somnul cel lung. Frumos, incet, pe langa o camera de supraveghere din Parc,…