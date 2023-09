Stiri pe aceeasi tema

- Un astronaut NASA si doi cosmonauti rusi s-au intors, miercuri, pe Pamant, dupa ce au ramas in spatiu timp de putin peste un an. Americanul Frank Rubio a stabilit un record pentru cel mai lung zbor spatial american, relateaza AP, potrivit News.ro.

- Americanul Frank Rubio și cei doi colegi de echipaj ruși trebuiau sa se intoarca pe Pamant dupa șase luni, insa misiunea lor a durat, in final, 371 de zile. Astronautul NASA Frank Rubio și doi cosmonauți ruși s-au intors pe Pamant dupa ce au petrecut 371 de zile in spațiu, Rubio stabilind un nou record…

- Satul romanesc a fost depopulat masiv, in ultimele trei decenii, asta, deși, conform recensamantului din 2021, Romania are inca 48% din populația rezidenta in mediul rural. Insa, depopularea este evidenta, in fiecare perioada intercenzitara țara noastra pierzand un milion de rezidenți, ajungandu-se,…

- Cu opt miliarde de oameni pe Pamant, gandul ca oamenii vor disparea in curand pare destul de improbabil, cu excepția anihilarii nucleare, a depașirii de catre inteligența artificiala sau a unui impact spațial catastrofal, bineințeles.

- Deși pentru unii oameni mișcarea retrograda a unei planete poate sa insemne vremuri dificile sau un moment nefavorabil pentru a face schimbari importante, in cazul planetei Jupiter aceasta mișcare poate fi o oportunitate de creștere personala și de a gasi mai multa bucurie in viața. Jupiter este asociat…

- Filmul "Barbie" domina deja de o saptamana box-office-ul international, iar coloana sonora a acestui lungmetraj a cucerit de acum si topul muzical din Regatul Unit, a anuntat BBC și Agerpres.

- Un piton birman, care se intinde pe 19 picioare (5,79 metri) – despre care se crede ca este cel mai lung inregistrat vreodata – a fost capturat și ucis de vanatorii de șerpi din Florida in aceasta saptamana, conform Reuters. Jake Waleri, in varsta de 22 de ani, și prietenii s-au infruntat cu șarpele…