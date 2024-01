VIDEO – Momentul în care tancul preferat de Putin a fost zdrobit de două blindate ucrainene O inregistrare video din razboiul din Ucraina arata momentul in care un vehicul blindat american Bradley din dotarea armatei ucrainene a lovit un tanc rusesc T-90 M „Spargatorul”. Imaginile arata o lupta intre tancul rusesc și doua vehicule blindate Bradley, lupta care se crede ca a avut loc la Stepove, Avdiivka, insa au fost publicate abia saptamana trecuta de presa ucraineana. Tancul T-90M trage primul asupra blindatelor ucrainene, dar rateaza ținta. Cele doua vehicule blindate Bradley deschid apoi focul asupra tancului rusesc și il avariaza: turela acestuia incepe sa se invarta haotic,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

