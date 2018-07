Stiri pe aceeasi tema

- Un pod de cale ferata s-a prabușit in raul Tarlung, aflat sub cod roșu de inundații, in zona comunei Badila din județul Brașov, fiind afectata linia Brașov - Intorsura Buzaului, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), transmite Mediafax.Podul de cale ferata s-a prabușit…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța ca 10 localitați din județele Alba, Neamț, Suceava și Harghita nu au energie electrica din cauza fenomenelor meteorologice, precizand ca se lucreaza la remedierea problemelor.Electe ale vremii s-au resimțit in 26 de localitați din 18…