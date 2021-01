Stiri pe aceeasi tema

- Nava de transport marfa Arvin a naufragiat, duminica, 17 ianuarie, in Marea Neagra, in largul Turciei, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Cel puțin trei marinari au murit și alți trei sunt dați disparuți.Momentul in care nava s-a rupt in jumatate a fost surprins de o camera de filmat, iar imaginile…

- Cel putin patru marinari au murit duminica in naufragiul unei nave de transport marfa in Marea Neagra, in largul Turciei, au anuntat autoritatile turce. Dupa ce initial au afirmat ca ar fi vorba de un cargou rusesc, autoritatile turce au precizat in cele din urma ca nava, numita 39;Arvin 39;, circula…

- O nava de transport marfa a naufragiat in Marea Neagra, in largul Turciei, duminica. Cel putin doi marinari au murit, iar cinci membri ai echipajului au fost salvati. Nava, numita Arvin, circula sub pavilionul micului arhipelag Palau din Pacific. „Echipajul numara 13 membri. In acest moment, cinci persoane…

- O nava de transport marfa a naufragiat, duminica, in Marea Neagra, in largul Turciei, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Doi marinari au murit, informeaza AFP, citata de Agerpres . Inițial, autoritațile turce au anunțat ca ar fi vorba de un cargou rusesc. Apoi, s-a aflat ca nava, numita „Arvin”,…

- Dupa ce initial au afirmat ca ar fi vorba de un cargou rusesc, autoritatile turce au precizat in cele din urma ca nava, numita 'Arvin', circula sub pavilionul micului arhipelag Palau din Pacific."Echipajul numara 13 membri. In acest moment, cinci persoane au fost salvate, iar doua trupuri neinsufletite…

- Cel putin doi marinari au murit duminica in naufragiul unei nave de transport marfa in Marea Neagra, in largul Turciei, au anuntat autoritatile turce, adaugand ca cinci membri ai echipajului au fost salvati, relateaza AFP.

- Cel puțin doi marinari au murit duminica dupa ce o nava de marfa s-a scufundat în Marea Neagra în largul coastei Turciei, au spus autoritațile turcești, adaugând ca cinci membri ai echipajului au fost salvați, relateaza AFP.Dupa ce au susținut inițial ca este o nava rusa, autoritațile…

- Cel puțin doi marinari au murit duminica dupa ce o nava de marfa s-a scufundat in Marea Neagra. S-a intamplat in largul coastei Turciei, au spus autoritațile turcești, adaugand ca cinci membri ai echipajului au fost salvați.Dupa ce au susținut inițial ca este o nava rusa, autoritațile turce au indicat…