Țara în trei culori. Primul cod portocaliu de caniculă din această vară canicula – cod portocaliu Administrația Naționala de Meteorologi e a emis sambata avertizari de canicula pe de o parte, dar și de furtuni și grindina pe de alta parte. In estul țarii vor fi furtuni cu fulgere și grindina, iar in sud-vest va fi canicula. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade sambata, iar duminica vor crește la 37 de grade in est și sud. Muntenia și Oltenia vor fi cele mai fierbinți zone din țara.Sambata pana la miezul nopții vor fi perioade de instabilitate atmosferica in cea mai mare parte a Moldovei și nordul Munteniei. Se așteapta ploi torențiale, descarcari electrice, intensificari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

