- Cantarețul Culița Sterp a fost implicat intr-un accident rutier joi dimineața. Coliziunea s-a produs la intersecția strazilor Eroilor cu Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca. In urma evenimentului rutier, artistul a luat-o la fuga, dar a fost gasit repede de polițiști. La testul de alcool a ieșit pozitiv…

- ISU Cluj a intervenit in noaptea de miercuri spre joi la un accident rutier, care a avut loc in Piața Ștefan cel Mare din Cluj-Napoca. Doua mașini au fost implicate, potrivit pompierilor. De asemenea, cantarețul Culița Sterp a fost implicat in acest eveniment, soldat cu transportarea unui barbat la…

- Un tanar de 21 de ani, din Barzava, a decedat pe loc, joi dupa masa, dupa ce a intrat cu motocicleta pe care o conducea intr-un autobuz condus de un barbat in varsta de 61 de ani. Momentul impactului a fost inregistrat de camerele de supraveghere din zona.

- Un accident cumplit a avut loc, duminica dimineata, 25 septembrie, in centrul Clujului. Un tanar a murit dupa ce a intrat cu viteza intr-un stalp. Tanarul de 25 de ani care a murit in accidentul de pe Calea Motilor absolvise Facultatea de Drept. Acum 11 ore, el a postat pe Facebook imagini de la un…

