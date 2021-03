Stiri pe aceeasi tema

- Momente de groaza in familia lui Razvan Raț. Unul din cei mai dragi oameni ai celebrului sportiv a fost la un pas de moarte din cauza infectarii cu coronavirus. Detalii de ultima ora despre starea de sanatate a acestuia. Clipe de groaza pentru Razvan Raț. Un om drag a fost la un pas de moarte […] The…

- Medicul de familie Mihaela Pop atrage atentia ca un simptom intalnit des la copiii care fac enterocolita poate fi de fapt semn de COVID-19. Enterocolita este o afecțiune foarte des la copiii care merg la creșa, gradinița sau școala. Printre simptomele enterocolitei se numara stari de greata si de varsaturi,…

- Momente de groaza au avut loc in aceasta dimineața in Capitala, acolo unde cinci case au ars ca o torța. Din pacate, mai mulți oameni au ramas in acest moment fara un acoperiș deasupra capului. Cine este de vina pentru tragedie Momente de groaza au avut loc in București, dupa ce un incendiu devastator…

- Imagini dramatice au fost surprinse in Istanbul, dupa ce casa unei femei a luat foc. Astfel, femeie și-a aruncat copiii pe fereastra pentru a-i salva din incendiul care le cuprinsese apartamentul.In timp aceasta arunca copiii peste geam, vecinii i-au prins pe cei doi copiii cu o patura.

- O tanara a fost lovita de un automobil pe strada Grenoble din Capitala. Accidentul s-a produs aseara, iar potrivit martorilor la fata locului au intervenit doua ambulante. Imagini de la locul accidentului au fost postate pe o rețea de socializare. Revenim cu detalii.

- Un pescar era cat pe ce sa se inece in lacul Ghidighici. Potrivit oamenilor care erau la fața locului pescarul a decis sa mearga pe lac chiar daca gheata bazinului nu era mai groasa de 3 cm, și ca urmare s-a prabușit.

- Accident pe soseaua Tiraspol-Pervomaisk. O soferita de 20 de ani a decis sa depașeasca un KAMAZ, care arunca nisip de-a lungul drumului. Tanara a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un copac.

- Bataie nocturna pe o strada din orașul Tiraspol. O familie a fost agresata de mai mulți indivizi, in fața unui magazin. Potrivit informatii oferite de asa-zisul Minister de Interne din stanga Nistrului, totul s-a intamplat in jurul orei 02:00.