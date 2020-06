Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui George Floyd, afro-americanul care si-a pierdut viata pe 27 mai in Minneapolis, ca urmare a modului in care a fost maltratat de un ofiter de politie alb, a fost calificata drept omucidere din cauza "presiunii exercitate in zona gatului", a indicat luni medicul legist oficial responsabil…

- Guvernatorul statului american Minnesota, Tim Walz, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca joi se va oficia o slujba de pomenire a lui George Floyd, afro-americanul care a decedat in custodia politiei. „Va fi un eveniment important atat pentru orasul Minneapolis si statul Minnesota,…

- Cel putin 27 de persoane au fost retinute în cursul protestelor desfasurate în orasul american Seattle, anunta Politia metropolitana, citata de CNN.Protestatarii retinuti sunt acuzati de atacuri, incendieri, distrugeri si jafuri, a declarat Carmen Brest, seful Politiei din Seattle."Prioritatea…

- In meciul dintre Schalke și Werder Bremen, scor 0-1, americanul Weston McKennie (21 de ani) a purtat o banderola pe care scria „Dreptate pentru George”, in memoria conaționalului George Floyd, ucis de un polițist in Minneapolis. Moartea lui George Floyd a provocat proteste de proporții in Statele Unite…

- Politistul Derek Chauvin, din Minneapolis, a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP. Cei patru politisti implicati in incident au fost destituiti. „Politistul…

- Sute de persoane au demonstrat vineri seara in fata Casei Albe pentru a-si exprima furia dupa ce George Floyd, un afro-american de 46 de ani, a murit din cauza modului in care a fost tratat de politie, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.Moartea acestuia, luni, in Minneapolis, in timpul unei…

- ​Acum 160 de ani Londra era de departe cel mai populat oraș din lume și trebuia sa se gaseasca urgent o soluție la aglomerația teribila. Unii oameni au venit cu idei nebunești, cum ar fi uriașe cai ferate construite pe piloni, dar nici ideea ce a devenit realitate nu a fost simpla: construirea unei…

- Nicu Enciu a plecat in Marea Britanie in cautarea unei vieti mai bune. A petrecut mai mult de 20 de ani lucrand ca pompier inainte de a muri singur in spital dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19