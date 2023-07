Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc joi, 6 iulie, incepand cu ora 17:00, la Palatul Cotroceni, transmite Administrația Prezidențiala. CITESTE SI BREAKING NEWS Klaus Iohannis i-a numit in funcție pe adjunctii la PICCJ,…

- Bogdan Aurescu și Lucian Bode sunt numele importante care ar putea sa nu mai faca parte din viitorul guvern, au precizat surse din conducerea PNL pentru Libertatea. Premierul Ciuca și-a luat angajamentul ca partidul va propune trei femei pentru Palatul Victoria, in varianta in care UDMR iese de la guvernare.Negocierile…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, considera ca „problema de fond in ceea ce priveste sistemul de educatie din Romania este sa le dam tinerilor deprinderi profesionale pentru meseriile viitorului, care sunt deja astazi aici”, iar in legatura cu greva profesorilor, el si-a exprimat speranta…

- Peste 15.000 de profesori marșaluiesc, marți dupa-amiaza, din Piața Victoriei spre Palatul Cotroceni in cadrul celui mai mare protest organizat in ultima perioada in București. In Piața Victoriei, profesorii au cantat, ironic, „O lume minunata”, melodia cu care Klaus Iohannis a fost intampinat la Sibiu…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, sunt, joi, intr-o vizita oficiala in municipiul Sibiu.Klaus Iohannis l-a primit, joi, la Sibiu pe Frank-Walter Steinmeier, aflat intr-o vizita oficiala de cateva zile in Romania. CITESTE SI Dezvaluiri cutremuratoare…

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a fost primit, miercuri, la Palatul Cotroceni de Klaus Iohannis. Steinmeier efectueaza o vizita de stat la București, Sibiu și Timișoara, in perioada 24-26 mai 2023. CITESTE SI BREAKING NEWS Iohannis, catre greviștii din educație: 'O negociere se intampla…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va efectua, de miercuri pana vineri, o vizita de stat in Romania, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis. Presedintele federal va fi primit, miercuri, de presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale,…

- Liberalii, in frunte cu premierul Nicolae Ciuca, au inceput sa faca poteca catre Palatul Cotroceni pentru a afla poziția lui Klaus Iohannis in privința rotativei guvernamentale.La Cotroceni, liberalii au avut ”surpriza” ca președintele sa ceara un nou post in Guvern. Dupa Bogdan Aurescu și Ligia…