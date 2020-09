Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile publice judetene pentru permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor vor organiza 26 de sedii secundare si in alte localitati, pe langa cele existente in municipiile resedinta de judet, a anuntat, miercuri, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. ‘Aceasta masura reprezinta inca…

- Politia Romana se doteaza cu armament nou - pistoale Beretta de ultima generatie, a anuntat miercuri ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. "Astazi am avut un eveniment important pentru Politia Romana, un moment, daca pot sa spun asa, de rascruce in evolutia activitatii Politiei Nationale, in special…

- Se schimba regulile pentru inmatricularea si radierea vehiculelor in Romania. Potrivit ministrului de Interne, Marcel Vela, procedura va fi simplificata. Astfel, toti dealerii de autoturisme, inclusiv producatorii, vor putea inmatricula direct autovehiculele noilor proprietari printr-un simplu document.…

