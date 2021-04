Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul argentinian al transporturilor, Mario Meoni, si-a pierdut viata intr-un accident de circulatie produs vineri seara, la circa 110 kilometri de Buenos Aires, a anuntat guvernul argentinian intr-un comunicat citat sambata de Reuters, scrie Agerpres. Ministrul mergea singur cu masina catre orasul…

- Ministrul Catalin Drula a postat, vineri, pe Facebook, stadiul fiecarei lucrari rutiere din zona București Ilfov, anunțand, astfel, ca pe Autostrada 0, al doilea inel de centura al Capitalei, vor incepe curand lucrarile, deoarece a fost desemnat caștigatorul. Autostrada 0 va avea o lungime de circa…

- Romania va face parte din a patra urna valorica, alaturi de Franta, Australia si Arabia Saudita, la tragerea la sorti a grupelor turneului olimpic masculin de fotbal, care va avea loc miercuri la Zurich. Din prima urna valorica fac parte Brazilia, campioana olimpica en-titre, Argentina, campioana olimpica…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat sambata ca nu a vazut nimic in datele COVID-19 care sa-l faca sa-și schimbe planurile de relaxare parțiala a restricțiilor din Anglia, urmatorii pași majori urmand sa aiba loc luna viitoare, relateaza Reuters. Johnson a spus ca așteapta cu nerabdare sa…

- Al treilea val al coronavirusului din Germania ar putea fi cel mai grav pana acum și 100.000 de noi infecții zilnice nu sunt excluse, a declarat vineri șeful Institutului Robert Koch pentru boli infecțioase (RKI), citat de Reuters. Numarul de noi infecții confirmate in Germania a crescut in ultimele…

- Austria a oprit, preventiv, imunizarea cu un lot de vaccinuri AstraZeneca dupa decesul unei femei și imbolnavirea alteia. „Oficiul Federal pentru Siguranța in Sanatate (BASG) a primit doua rapoarte in legatura cu vaccinarile facute cu aceeași tranșa de vaccin AstraZeneca in districtul Zwettl”, au declarat,…

- Populara aplicație video TikTok a declarat miercuri ca a fost de acord cu autoritațile italiene sa blocheze toți utilizatorii care nu au implinit varsta de 13 ani, printre alte masuri, dupa moartea unei fete de 10 ani care a participat la o provocare pe rețeaua sociala, relateaza Reuters. Procurorii…