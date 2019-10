Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Predoiu a spus, la audierea din Parlament, ca poate accepta ca unele dosare penale cu magistrați au fost lasate in nelucrare fara soluții, insa a observat ca activitatea Secției de anchetare a magistraților i-a vizat chiar pe cei care au criticat reformele fostului ministru Tudorel Toader,…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu a fost propus in functia de ministru al Justitiei de premierul desemnat Ludovic Orban. Avocat de profesie, acesta a mai ocupat aceasta functie in guvernele Tariceanu, Boc si Ungureanu. In 2014, dupa fuziunea PDL-PNL, acesta s-a luptat cu Klaus Iohannis pentru candidatura…

- 'Eu cred ca Sectia speciala, avand in vedere ca ea a functionat, ca atare, in subordinea DNA, functioneaza mai bine acum sub autoritatea Consiliului Superior al Magistraturii, care este garantul independentei justitiei. Si aceasta Sectie trebuie sa fie independenta si nu mai trebuie sa fie folosita…

- Ludovic Orban a anuntat vineri, la trei zile de cand a fost oficial desemnat premier si insarcinat sa formeze noul guvern, ca acesta e gata in proportie de 33%, in sensul ca pentru fiecare minister are 3 variante. El promite insa ca pana va incepe a doua runda de negocieri cu partidele politice va alege…

- "Ce am hotarat azi in Biroul Executiv, am hotarat echipa de negociere, atat pentru nivelul instituțional cat și pentru fiecare nivel al camerei al Parlamentului. Nu am avut o discuție cu Ana Birchall, nu știu de unde a fost lansat zvonul ca o vrem pentru ministerul Justiției. Din cate știu doamna…

- "E greu de inteles de ce aceasta sectie era buna cand se regasea la DNA, dar acum, cand e independenta, nu mai e buna", sustine Tariceanu, care apreciaza ca romanii au dreptul sa stie daca tara lor mai este " libera si suverana". "Un eveniment produs ieri, in sedinta CSM, ar merita, cred eu, mult mai…

- ”Am stabilt calendarul de discutii. Pentru ca aceasta motiune de cenzura sa aiba sanse de succes, in afara de parlamentarii PNL, avem nevoie de sustinerea a inca sase formatiuni politice sau grupuri parlamentare. Exista un proiect de text al motiunii pe care noi l-am aprobat de principiu, dar urmeaza…

- Vicepreședintele ALDE, Norica Nicolai, intra la rupere, dupa ce ministrul Justiției, Ana Birchall, a prezentat modificarile Guvernului pentru a inaspri pedepsele pentru fapte extrem de grave. Nicolai susține ca PSD nu a consultat ALDE in privința modificarilor și, mai mult decat atat, se incalca…