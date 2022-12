Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a declarat luni la Bruxelles ca Ucraina a instiintat Ungaria ca nu doreste sa negocieze cu aceasta un ajutor financiar care sa-i fie oferit de Budapesta in afara pachetului de asistenta financiara de 18 miliarde de euro propus de Comisia Europeana, relateaza…

- Viktor Orban a acuzat vineri Bruxelles-ul ca a inghețat fondurile UE destinate Ungariei din „motive politice”. Intr-un interviu acordat postului public de radio, premierul ungar i-a acuzat pe „birocrații de la Bruxelles” ca au amanat fondurile UE pentru Ungaria din „motive politice evidente”, noteaza…

- Invazia Rusiei in Ucraina este o amenințare la adresa ordinii bazate pe reguli, a declarat miercuri premierul canadian Justin Trudeau pentru Reuters Next, adaugand ca acest conflict a aratat necesitatea unor lanțuri de aprovizionare mai fiabile. Trudeau a spus: „Noi toți, in intreaga lume, trebuie sa…

- Comisia Europeana a propus marți plafonarea prețului gazelor pentru blocul comunitar la 275 de euro (282 de dolari) pe megawat ora. Ideea plafonarii prețurilor a divizat țarile UE timp de mai multe luni, iar diplomații au declarat ca este puțin probabil ca nivelul propus marți sa fie posibil atunci…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat ca Budapesta intenționeaza sa "normalizeze situația" din Orientul Mijlociu și, prin urmare, intenționeaza sa coopereze economic cu Iranul. Despre acest lucru ministrul ungar a anunțat pe pagina sa de Facebook, scrie "Adevarul European". Szijjarto…

- Viktor Orban, șeful guvernului de la Budapesta, a postat pe internet un mesaj in care o omagiaza pe Maria Wittner, unul dintre simbolurile rezistenței anticomuniste din Ungaria. Maria Wittner a murit la 14 septembrie 2022, la varsta de 85 de ani. „Daca trebuie sa le explic nepoților mei ce inseamna…

- Guvernul maghiar nu va sprijini propunerile de sanctiuni care sunt contrare intereselor nationale ale Ungariei, astfel ca nu va susține nici introducerea, la nivelul UE, a unei plafonari a preturilor la gaze, lucru care pentru moment a si disparut de pe ordinea de zi, a declarat ministrul ungar de externe,…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri (21 septembrie) o mobilizare militara parțiala, in timp ce trupele Moscovei lupta impotriva unei contraofensive ucrainene. Intr-un discurs televizat adresat națiunii, Putin a declarat ca vor fi inrolați doar cei care se afla in prezent in rezerva militara…