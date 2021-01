Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ciprian Teleman, a transmis, miercuri, un mesaj de incurajare romanilor, mentionand ca vaccinarea este un "efort mic", dar un pas important pentru reluarea unei vieti normale.





"Am primit prima doza de vaccin, rezultatul unui efort sustinut al comunitatii de cercetare si care arata foarte bine cum cercetarea fundamentala si cea aplicativa pot da rezultate. Incurajez romanii sa se vaccineze, e un efort mic, dar care ne poate aduce mult mai aproape de momentul in care sa ne putem imbratisa parintii, de momentul in care…