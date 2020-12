Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat, miercuri, la Bacau, ca finalizarea lucrarilor la centura ocolitoare a orasului cu un an mai devreme decat prevedea contractul dovedeste ca si in Romania pot fi implementate proiecte de infrastructura mare inainte…

- Reteaua de autostrazi din Romania se va imbunatati cu inca 31 de kilometri incepand din aceasta saptamana, dupa ce vor fi date in trafic lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda si Varianta de Ocolire Bacau, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, intr-o…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Bacau, ca proiectele pentru autostrazile A7, A8 si A13 sunt complementare si nu sunt in competitie. "Autostrada A7 este in linie dreapta cu cele 4 tronsoane. Anul viitor avem toate documentatiile finalizate:…

- Comisia Europeana a aprobat luni proiectul major de infrastructura rutiera "Varianta de ocolire Bacau", cu o valoare totala de 968,781 milioane de lei, a anuntat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, pe pagina sa de Facebook. Proiectul a fost transmis de catre Ministerul Transporturilor,…

- „Imi doresc sa terminam tot ce am inceput și care are un progres fizic de peste 90 la suta - variante ocolitoare, drumuri naționale. Eu cred ca anul 2020 va fi anul in care vom putea spune ca s-au construit autostrazi in Romania, iar perioada 2021-2024 va fi perioada in care infrastructura de transport…

- Un singur tren va duce calatorii de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni, din 50 in 50 de minute. Cand va fi data in folosința linia de cale ferata Un singur tren va duce calatorii din Gara de Nord la aeroportul Otopeni, iar intervalul de succedare va fi de 50 de minute, a declarat, miercuri, Dan Costescu,…