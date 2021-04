Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu a discutat cu omologul sau ucrainean, Dmytro Kuleba, despre necesitatea identificarii de solutii pentru drepturile minoritatii romane din Ucraina, informeaza Agerpres.

- Situatia de securitate din regiunea Marii Negre si consolidarea cooperarii economice bilaterale, prin diversificarea schimburilor comerciale, au constituit teme de pe agenda discutiilor care au avut loc vineri intre ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, si viceprim-ministrul si ministrul…

- Ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a gazduit vineri, la Bucuresti, in cadrul reuniunii Trilaterale pe teme de securitate Romania-Polonia-Turcia, o sesiune speciala de lucru cu participarea ministrilor afacerilor externe din Georgia, David Zalkaliani, si Ucraina, Dmytro Kuleba, context…

- Tensiunile iscate de desfașurarea masiva de trupe rusești la granița cu Ucraina și in Crimeea preocupa NATO și Romania, spune ministrul de externe Bogdan Aurescu, care spune ca situația va fi discutata și la o intalnire trilaterala Romania-Polonia-Turcia care va avea loc la București. Aurescu spune…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, va gazdui, la Bucuresti, in perioada 22-23 aprilie 2021, reuniunea Trilateralei pe teme de securitate a ministrilor afacerilor externe din Romania, Polonia si Turcia. Astfel, ministrul Bogdan Aurescu ii va primi la Bucuresti pe ministrul afacerilor externe…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, i-a cerut omologului sau maghiar Peter Szijjarto sa protejeze identitatea romanilor din Ungaria, prin finanțarea corespunzatoare a „unui invațamant de calitate in limba romana”. Cei doi oficiali au avut o intalnire la sediul MAE de la București, cu ocazia vizitei…

- Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, se va afla miercuri intr-o vizita oficiala in Romania. Vizita are loc in contextul celebrarii, in 2021, a 140 de ani de relatii diplomatice Romania - Spania. Totodata, vizita va pregati prima reuniune comuna a celor doua guverne, planificata…