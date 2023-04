Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ucrainene au fost fortate sa se retraga din unele zone ale orasului Bahmut, aflat in prima linie a frontului, in timp ce Rusia a reluat asaltul in aceasta zona cu focuri intense de artilerie in ultimele doua zile, scrie Ministerul britanic al Apararii in evaluarea de vineri dimineata, transmite…

- Ministerul britanic al Apararii a afirmat, in informarea sa zilnica, ca trupele ucrainene au fost forțate sa se „retraga ordonat” de pe pozițiile pe care le dețineau anterior in orașul Bahmut, un oraș extrem de disputat, și ca in ultimele doua zile au avut loc bombardamente intense de artilerie din…

- Fortele ruse au obtinut unele succese in luptele pentru Bahmut, oras situat pe linia frontului din estul tarii, au declarat miercuri seara oficiali militari ucraineni, adaugand ca luptatorii lor inca rezista intr-o batalie care dureaza de mai multe luni, relateaza Reuters. Orasul minier Bahmut si localitatile…

- Armata Ucrainei a anuntat ca a respins in ultima zi 102 atacuri rusești. Președintele Volodimir Zelenski spune de asemenea ca, incepand din 6 martie, forțele Kievului au ucis 1.100 de ruși și au ranit 1.500 in zona Bahmut, in vreme ce liderul grupului rus de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, spune…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat luni ca orașul Bakhmut din estul ucrainei are o importanța mai mult simbolica decat operaționala, iar caderea sa nu va insemna neaparat ca Moscova și-a recapatat inițiativa in razboi, potrivit Reuters. Batalia pentru Bakhmut dureaza de șapte…

- Rusia va pretinde ca orașul Bahmut a fost capturat pentru a marca un an de la invazia din 24 februarie, indiferent de realitatea de pe teren, a afirmat Ministerul britanic al Apararii, citat de The Guardian. Este probabil ca forțele rusești sa fie supuse unei presiuni politice tot mai mari pe masura…

- Grupul de mercenari Wagner, care lupta alaturi de armata rusa in Ucraina, s-a inregistrat in Rusia ca firma de consultanta, a informat, vineri, ministerul britanic al Apararii, potrivit dpa. In documentatia depusa pentru autorizare in 27 decembrie, Wagner a declarat ca obiect de activitate „consultanta…

- Rusia ar trebui sa-si opreasca eforturile de a recruta sarbi online pentru a lupta alaturi de grupul ei paramilitar Wagner in Ucraina, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat marti de Reuters. Vucic a criticat site-urile si grupurile social media din Rusia care publica reclame in limba…