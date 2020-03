Stiri pe aceeasi tema

- Toți cei blocați acolo au intrat, dupa miezul nopții, in Romania. Autoritațile de la Budapesta au fost de acord sa deschida special pentru ei granița. The post Convoiul romanilor blocați la granița dintre Austria și Ungaria a intrat in țara appeared first on Renasterea banateana .

