- Mii de credincioșii au venit sa se inchine la sicriul deschis al mitropolitului Amfilohije Radovic, care a murit la finalul lunii octombrie de coronavirus, iar unii dintre ei au pupat sau atins corpul clericului, relateaza Deutsche Welle. El susținea ca pelerinajele sunt „vaccinul lui Dumnezeu”.

