VIDEO Metoda Maradona revine - Patru bărbaţi care jefuiau străini au fost prinşi în flagrant Patru barbati care se dadeau drept politisti si jefuiau straini au fost prinsi in flagrant duminica, dupa ce solicitasera unui cetatean italian actele si banii si incercau sa ii fure o parte din suma. Barbatii au mai comis astfel de fapte, existand inca 4 dosare penale care vizeaza faptele comise de ei, potrivit news.ro. "In data de 19 ianuarie 2020, politisti ai Serviciului Investigatii Criminale din flagrant 4 barbati, care prin uzurparea de calitati oficiale au determinat un barbat, cetatean italian, sa le inmaneze documentele si banii pe care ii avea…

