Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul de Craciun al reginei Elizabeth II, in care a vorbit despre defunctul ei sot, printul Philip, si a empatizat cu familiile care au pierdut rude anul acesta, a fost cel mai urmarit program de televiziune, sambata, in Marea Britanie, cu 8,96 de milioane de telespectatori.

- Mesajul de Craciun al reginei Elizabeth II, in care a vorbit despre defunctul ei sot, printul Philip, si a empatizat cu familiile care au pierdut rude anul acesta, a fost cel mai urmarit program de televiziune, sambata, in Marea Britanie, cu 8,96 de milioane de telespectatori. Mesajul a fost…

- Suverana in varsta de 95 de ani a luat aceasta "decizie personala dupa o analiza atenta", a explicat agentiei britanice de presa PA o sursa apropiata de monarhie, pentru care aceasta alegere "reflecta o abordare prudenta".Regina, pe care medicii au sfatuit-o in octombrie sa se odihneasca dupa o noapte…

- Suverana in varsta de 95 de ani a luat aceasta "decizie personala dupa o analiza atenta", a explicat agentiei britanice de presa PA o sursa apropiata de monarhie, pentru care aceasta alegere "reflecta o abordare prudenta".Regina, pe care medicii au sfatuit-o in octombrie sa se odihneasca dupa o noapte…

- In anii anii ’60, Mila Moreira a lucrat ca model, iar apoi a devenit jurat in cadrul show-ului de televiziune “Chacrinha”.Aceasta a fost unul dintre primele modele care a migrat din lumea modei la telenovele. In 1979, ea și-a facut debutul in aceasta industrie. “Marrom Glace” a fost prima telenovela…

- Dupa primele trei ore de la startul campaniei de Black Friday, clienții eMAG au plasat comenzi pentru 1 milion de produse. In premiera de Black Friday, a fost vanduta online prima casa din Romania in ansamblul rezidențial Liziera de Lac, la 15 minute de metrou Anghel Saligny – o casa P+1 de 81,5m² utili…

- Australia s-a confruntat cu cea mai puternica furtuna din ultimele doua decenii. In timpul fenomenului s-au produs in medie 1,37 de milioane de fulgere, iar localnicii au surprins imagini spectaculoase.In urma furtunii s-au inregistrat si inundatii de proportii.

- Personalul din sectorul sanatații din Marea Britanie ar putea fi obligat sa se vaccineze complet impotriva COVID pentru a-și pastra locul de munca, a anunțat luni secretarul de stat in Ministrul Sanatații, Sajid Javid, care a spus ca ”analizeaza acest lucru”, relateaza Reuters , citata de News.ro .…