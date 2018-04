Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a cedat in capela unde este depus trupul Ionelei Prodan. Lacrimile i-au invaluit chipul Anamariei Prodan, iar durerea nemarginita a fost, astfel, eliberata din sufletul fiicei Ionelei Prodan. Imaginile sfasietoare cu Anamaria Prodan in lacrimi arata faptul ca fiica regretatei cantarete…

- Zi trista pentru Anamaria Prodan și familia ei, Ionela Prodan va fi condusa pe ultimul drum și va inmormantata la cimitirul Bellu din Capitala. Un gest care parea sa aduca bucurie pentru fanii cantareței de muzica populara, a creat un adevarat scandal, chiar la capela cimitirului, unde se afla sicriul…

- Durere fara margini pentru familia Prodan! Joi (19 aprilie), Ionela Prodan este condusa pe ultimul drum de familie și de prieteni. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, are primele imagini cu Anamaria Prodan de la inmormantarea regretatei cantarețe de muzica populara. Transfigurata de durere, impresara…

- Silviu Prigoana a ajuns in urma cu cateva momente la capela cimitirului Bellu pentru a fi alaturi de Anamaria Prodan in cea mai grea zi din viata ei. Ionela Prodan este condusa astazi pe ultimul drum.

- Astazi este cea mai grea zi pentru Anamaria Prodan. Impresara iși conduce mama pe ultimul drum. Ionela Prodan, una dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica populara de la noi din țara, iși va dormi somnul de veci la cimitirul Bellu din Capitala. La inmormantare, programata sa inceapa la ora 12:00,…

- Ionela Prodan va fi condusa pe ultimul drum joi, la ora 12:00, la cimitirul Bellu din Bucuresti. Anamaria Prodan a pregatit totul pana la cel mai mic detaliu, iar slujba va fi oficiata de mai multi preoti.

- Gestul facut de Ionela Prodan la capataiul Ilenei Ciuculete, in urma cu un an, a fost unul cutremurator. In 2017, Ionela Prodan a plans la capataiul colegei ale, care s-a stins din viata din cauza unei boli necrutatoare. Ionelei Prodan nu i-a venit sa creada cand a aflat ca Ileana Ciuculete a murit…

- Anamaria Prodan a postat pe contul ei de Instagram o fotografie cu Iisus Hristos cand se inalța la cer. Imaginea este insoțita și de un text pe care l-a pus pentru oamenii care o urmaresc. "HRISTOS A INVIAT! #pastefericit #happyeaster", este mesajul fiicei Ionelei Prodan dupa nopți nedormite…