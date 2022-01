Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Mures fac verificari dupa ce intr-un spatiu inchis din orasul Targu Mures a avut loc joi seara o intalnire a AUR la care participantii nu purtau masca de protectie, potrivit Mediafax. AUR a organizat, joi seara, la Targu Mures, un eveniment pentru a marca doi ani de la infiintarea partidului.…

- George Simion și un grup de cateva zeci de simpatizanți ai partidului extremist AUR au intrat vineri cu forța in sediul Primariei Timișoara, potrivit publicației locale Debanat.ro, citata de g4media.ro. Din imaginile postate pe Facebook se vede ca unii dintre cei care au intrat in Primarie aveau geci…

- Politistii prahoveni fac verificari pentru identificarea mai multor persoane implicate intr-o bataie care a avut loc in mijlocul Drumului National 1, pe raza statiunii Busteni, potrivit news.ro . Politia a anuntat ca in urma violentelor niciunul dintre cei implicati nu a depus plangere. In imaginile…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele 24 de ore, au fost verificate 826 de persoane aflate in carantina,…

- Avand in vedere noile masuri, aplicabile incepand cu data de 25 octombrie a.c., polițiștii tuturor secțiilor de poliție urbana și rurala din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au demarat ieri, incepand cu ora 11.00, acțiuni de informare și responsabilizare a cetațenilor, dar și de verificare a…