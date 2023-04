Manevrele in porturile Constanta Nord, Constanta Sud si Midia au fost suspendate marti dimineata din cauza vantului puternic, iar in zona montana a judetelor Bacau, Bihor, Brasov, Covasna, Harghita, Neamt, Prahova si Vrancea se circula in conditii de iarna, dar nu sunt impuse restrictii de trafic. Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza ninsorii abundente si a […] The post VIDEO. Manevrele in porturile din Constanța, suspendate din cauza vantului puternic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .