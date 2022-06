VIDEO: Mama militarului ucrainean mort vrea să se răzbune Marți, 14 iunie, mai multe persoane in doliu au adus un ultim omagiu unui militar ucrainean care a fost ucis in conflictul cu forțele rusești. In Casa Centrala a Ofițerilor din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei din centrul Kievului a avut loc o slujba religioasa pentru Oleksii Chubashev, soldat și jurnalist al serviciului de televiziune militara de stat al Ucrainei. Colegii militari s-au alaturat prietenilor și familiei in timp ce iși aduceau omagiile. „Fiind mama, iți dau binecuvantarea mea sa ii invingi pe toți raufacatorii care au venit pe pamantul nostru, sa scapi de ei”, i-a spus Aliona… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

