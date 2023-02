Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova trece prin provocari fara precedent, a afirmat, joi, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei declaratii comune de presa, la Palatul Cotroceni, alaturi de presedintele Klaus Iohannis. Ea a vorbit, in acest sens, despre sustinerea acordata de Romania. ‘Ii multumim…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Maia Sandu vine in Romania. Surse oficiale spun ca președinta Republicii Moldova ajunge joi in București și va avea intalniri cu președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca și cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Vizita are loc in contextul…

- Șefa de stat a Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca ea nu candideaza la Președinția Romaniei, dezmințind astfel zvonurile care circulau pe acest subiect. Maia Sandu a facut aceasta precizare intr-un interviu acordat Televiziunii Romane (TVR). “Vreau sa fie foarte clar. Nu candidez la nicio…

- In prezent, nu exista pericole iminente de atac militar la adresa Republicii Moldova. Asigurarile sint date de președinta țarii, Maia Sandu, potrivit careia armata ucraineana reușește sa țina linia frontului departe de Republica Moldova. Totuși, șeful statului spune ca Rusia nu renunța la ideea schimbarii…

- Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost inchis marți temporar, relateaza publicațiile Unimedia și Ziarul Național, citand „un site de specialitate”. Informația nu a fost confirmata oficial de autoritațile de peste Prut.Potrivit surselor citate, decizia de inchidere a spațiului aerian a fost luata…

- Republica Moldova a trecut peste toate crizele cu ajutorul Romaniei. Declarația a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unui interviu pentru RFI.RO, in care a menționat ca, daca Bucureștiul și-ar stopa sprijinul fața de Chișinau, Republica Moldova și-ar pierde șansa…

- Costurile reintegrarii Republicii Moldova in Romania. Criza din regiune – o oportunitate. Viitorul R. Moldova fara Unire – stat semi-eșuat sau preluat de ruși. Toate partidele mari au mize politice imediate si sufera, la nivelul expresiei strategice, de raportarea la probleme false. Costurile reunificarii,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a aratat, intr-un interviu pentru Agerpres, cum Republica Moldova se confrunta cu crize suprapuse si generate artificial. „Vorbim de crize suprapuse si generate artificial. Scopul acestora este unul foarte simplu: acela de a deraia cursul reformelor si al…