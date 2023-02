Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse desfașoara in mod activ recunoaștere și se pregatesc pentru o ofensiva in anumite zone. In ciuda pierderilor grele, Federația Rusa continua sa incerce acțiuni ofensive in direcțiile Liman, Bakhmut, Avdiivka și Novopavlov, informeaza Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei in raportul…

- Maia Sandu a indemnat liderii lumii sa susțina Ucraina ca sa poata invinge in razboiul inițiat de Federația Rusa in februarie, anul trecut. Apelul a fost lansat in cadrul unei conferințe de la Forumul Economic Mondial de la Davos, care se desfașoara in aceste zile. Potrivit șefei statului, odata…

- "In Republica Moldova atacul Rusiei este din interior. Nu au nevoie sa-i atace armat, sa-i atace cu trupe. Pentru ca influența Rusiei este, din nefericire, foarte mare in Republica Moldova. Politicienii de acolo reușesc foarte greu sa pastreze un minim echilibru intre influența europeana și influența…

- Poliția a evacuat sambata un centru comercial și zonele inconjuratoare din orașul Dresda, in estul Germaniei, din cauza unei presupuse luari de ostatici, potrivit unui comunicat al poliției, transmite Reuters. „Departamentul de poliție din Dresda desfașoara in prezent o operațiune in centrul orașului…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat noile bombardamente de luni ale Rusiei asupra Ucrainei, intr-o postare pe pagina sa de Twitter, lansand un apel catre comunitatea internationala sa-si creasca presiunile asupra Moscovei pentru a pune capat agresiunii acesteia in Ucraina, informeaza…

- Uzina Metalurgica de la Ribnița a obținut Autorizație de mediu pana la sfarșitul anului 2022. Decizia a fost luata luni, 5 decembrie, de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Maia Sandu refuza sa treaca la acțiuni concrete spre aderarea la UE și reunificarea cu Romania. „Agenția…

- Rusia 'pierde' pe toate fronturile razboiului sau in Ucraina, a apreciat miercuri seara seful statului major american, generalul Mark Milley, calificand drept 'crima de razboi' atacurile rusesti care au vizat in 15 noiembrie reteaua de electricitate din intreaga Ucraina, relateaza AFP.

- O serie de atacuri cibernetice in Republica Moldova au țintit conturile de pe rețeaua Telegram al unor demnitari ai statului. Ar fi fost sparte conturile folosite de șefa statului, Maia Sandu, de vicepremierul Andrei Spinu – ministru al Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, și de ministrul Justiției,…