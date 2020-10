Stiri pe aceeasi tema

- "Nu vom ceda cu nimic" in ceea ce priveste valorile care reprezinta Franta, "in special libertatea de a crede si de a nu crede", a declarat joi presedintele Emmanuel Macron, care a condamnat "atacul terorist islamist" dintr-o biserica din Nisa care s-a soldat cu trei morti, relateaza AFP. "Daca suntem…

- Un barbat inarmat cu un cuțit a decapitat o femeie in interiorul bisericii Notre Dame din Nisa și a omorat alte doua. Mai multe persoane au fost ranite. Atacatorul, care a strigat de mai multe ori „Allah Akbar”, a fost reținut de poliție. UPDATE 15:15 – Franta a ridicat nivelul alertei de securitate…

- In orașul Nisa un barbat a atacat cu cuțit un grup de oameni in preajma bisericii Notre Dame, anunța postul de televiziune BFMTV. Incidentul a avut loc in jurul orei 9:00. Potrivit informațiilor preliminare, in urma atacului terorist au decedat trei persoane, iar alte cateva au fost ranite.…

- UPDATE. O a doua persoana a murit in urma atacului cu arma alba, informeaza Le Figaro. Din primele informații, persoanele ucise ar fi un barbat și o femeie. Atacatorul a fost transportat la spital,...

- Patru persoane, intre care un minor, au fost retinute in noaptea de vineri spre sambata dupa decapitarea unui profesor de istorie langa un colegiu din Conflans-Sainte-Honorine, in suburbiile vestice ale Parisului, a anuntat o sursa judiciara, relateaza AFP.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a mers, vineri seara, in Conflans-Sainte-Honorine, o suburbie din nord-vestul Parisului, acolo unde un profesor de istorie a fost decapitat de un tanar de 18 ani de origine...

- Emmanuel Macron a numit decapitarea unui profesor dintr-o suburbie din nord-vestul Parisului un „atac terorist islamist”. Victima le-a aratat elevilor sai caricaturi controversate cu profetul Mahomed. Atacatorul a fost impuscat de politisti.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a mers, vineri seara, in Conflans-Sainte-Honorine, o suburbie din nord-vestul Parisului, acolo unde un profesor de istorie a fost decapitat de un tanar de 18 ani de origine cecena.Macron a spus ca profesorul a fost ucis pentru ca „a predat despre libertatea…