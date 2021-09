VIDEO| Luptele continuă între talibani și forțele de rezistență Deși nu au fost dezvaluite detalii cu privire la luptele in curs intre talibani și forțele de rezistența din Panjshir de vineri seara, oficialii talibani au declarat ca au capturat patru districte din provincie. Anaamullah Samangani, membru al Comisiei culturale a talibanilor, a declarat sambata ca forțele talibane au capturat districtele Shotul, Paryan, Khenj și Abshar din Panjshir. Potrivit lui Samangani, acum luptele au loc in Anaba, care este aproape de centrul provincial al lui Panjshir. "Districtele Paryan, Shotul, Khenj și Abshar au fost complet capturate, iar acum… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

