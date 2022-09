Un barbat inarmat a luat marti ostatici 12 oameni intr-o banca din centrul Georgiei, cerand sa primeasca o importanta suma de bani, au anuntat autoritatile acestei tari din Caucaz, informeaza AP, citata de Agerpres. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne georgian, suspectul s-a baricadat intr-o agentie a Bancii Georgiei din Kutaisi, oras de circa 150.000 de locuitori. […] The post VIDEO. Luare de ostatici: un barbat inarmat cere doua milioane de dolari, un steag rusesc și un elicopter appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .