Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United s-a impus fara prea mari probleme pe terenul celor de la Burnley, scor 2-0, în etapa a 20-a din Premier League. În urma acestui rezultat, echipa antrenata de Ole Gunnar Solskjaer a urcat pe poziția a cincea în clasament, la un punct în spatele lui Chelsea (un…

- Manchester United a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), pe Burnley, in etapa a XX-a a campionatului englez de fotbal, prima a returului potrivit news.roAnthony Martial '44 si Rashford '90+5 au marcat golurile. In urma acestui rezultat, United a ajuns la un punct de…

- Liverpool n-are adversar in acest sezon de Premier League. Si revelatia Leicester s-a dovedit neputincioasa joi in fata noii demonstratii de forta a proaspetei campioane mondiale a cluburilor (0-4). „Va fi foarte greu sa-i opreasca cineva. Au o echipa fantastica, increderea lor este mare si au pierdut…

- Leicester și Liverpool se intalnesc joi, de la ora 22:00, intr-un meci contand pentru ultima etapa a turului din Premier League. Leicester are parte de un sezon neașteptat de bun. „Vulpile” sunt pe doi in clasament și au șansa sa reduca diferența fața de liderul Liverpool. „Cormoranii” au in acest…

- Manchester City a obținut o victorie importanta in Premier League, sambata, contra ocupantei locului secund, Leicester, scor 3-1, insa Pep Guardiola considera "nerealista" posibilitatea ca echipa lui sa prinda din urma liderul Liverpool, aflat la o distanța considerabila, scrie Mediafax.Guardiola…

- Liverpool, campioana Europei, a cucerit in premiera Cupa Mondiala a Cluburilor, competiție desfașurata in Qatar. "Cormoranii" s-au impus in prelungiri in fața celor de la Flamengo, caștigatoarea Copei Libertadores, scor 1-0.

- Liverpool continua parcursul impresionant din Premier League, „cormoranii” invingand-o azi pe Watford, scor 2-0, in etapa #17 din Premier League. Formația lui Jurgen Klopp, antrenorul care tocmai ce și-a prelungit contractul pana in 2024, n-a intampinat probleme impotriva codașei din Anglia. Mohamed…

- FC Liverpool a obtinut a 10-a victorie in primele 11 etape ale campionatului de fotbal al Angliei, invingand in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Aston Villa, intr-o partida disputata sambata. "Cormoranii" au tremurat insa serios pentru acest succes, pe care l-au obtinut in ultimele minute ale partidei…