- Pe numele real Richard Wayne Penniman, Little Richard s-a numarat printre primele celebritati incluse in Rock and Roll Hall of Fame, in 1986. Acesta s-a stins din viața la onorbila varsta de 87 de ani, a declarat fiul acestuia, Danny Penniman, pentru Rolling Stone.

Little Richard, parinte fondator al rock and roll-ului, a murit sambata la varsta de 87 de ani, a anuntat revista Rolling Stone, conform news.ro.Fiul muzicianului, Danny Penniman, a confirmat decesul pentru Rolling Stone, dar cauza mortii ramane necunoscuta. Incepand cu "Tutti Frutti"…

- Saxofonistul jazz Lee Konitz a murit din cauza Covid-19 la varsta de 92 de ani. El se afla internat intr-un spital din New York, potrivit unuia dintre fiii sai, citat de The Guardian, potrivit news.ro.Konitz - nascut in Chicago in 1927 intr-o familie e imigranti evrei - a invatat sa cante…

- Reputatul fotograf Victor Skrebneski, care i-a imortalizat intre altii pe Orson Welles, Bette Davis, David Bowie si Cindy Crawford, a murit la varsta de 90 de ani din cauza unui cancer, potrivit news.ro.Skrebneski a murit sambata, la Chicago. „Sa lucrez cu Victor a fost unul dintre…

- Lucia Bose, mama actorilor Miguel Bose si Paola Dominguin, a murit la Madrid. A devenit cunoscuta in 1947, cand a castigat, la varsta de 16 ani, concursul Miss Italia. De atunci, s-a concentrat pe actorie, facand parte din distributiile a peste 50 de filme. A jucat in regia unora ca Michelangelo Antonioni…

- Fotbalul din Nigeria este in doliu! Chineme Martins, jucatorul echipei Nasarawa United, a murit, duminica, dupa ce si-a pierdut cunostinta in timpul unui meci de campionat. In varsta de 22 de ani, jucatorul s-a prabusit pe gazon, fara sa fie atins de vreun adversar, in timpul partidei cu Katsina United.…

- Jack Welch, directorul executiv din timpul celei mai bune perioade din istoria General Electric, a murit la varsta de 84 de ani. Welch fost CEO in cadrul GE din 1981 pana in 2001, perioada in care valoarea companiei a crescut de la 12 la 410 miliarde de dolari, conform CNBC, potrivit MEDIAFAX.Welch…