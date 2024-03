(VIDEO) Lista completă a câștigătorilor a Premiilor Oscar 2024 Filmul Oppenheimer, regizat de Christopher Nolan, cu Cilliam Murphy in rolul principal, a obținut șapte premii Oscar la cea de-a 96-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film. Dupa nominalizari, Oppenheimer concura la 13 dintre cele 23 de categorii, dar a reușit sa iși adjudece cele mai importante premii: Cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun actor in rol principal și cel mai bun actor in rol secundar. Pe locul al doilea intr-un clasament al caștigatorilor a fost pelicula Poor Things, cu patru premii, inclusiv Cea mai buna actrița in rol principal pentru Emma Stone. Marele pierzator… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

